Prima pagina Corriere dello Sport: "La legge di Conte: Neres gela la Roma"

"La legge Conte: Neres gela la Roma". Così titola l'edizione odierna del Corriere dello Sport in prima pagina. Vince ancora Conte, vince di corto muso, vince di mestiere. E soprattutto vince quando il calendario si fa cattivo. L’1-0 firmato da David Neres, l’uomo delle notti che si ricordano, è il sigillo di una squadra che è tornata a lottare su ogni pallone.

Il marchio di Conte

Il Napoli soffre, gestisce, riparte. Non è un’esibizione estetica, ma un’opera di controllo. Conte si gode un Neres brillante – 3 gol in 8 giorni – e un gruppo che è tornato ad avere la sua la sua identità: feroce quando serve, pratico quando basta.