Prima pagina Corriere dello Sport: "Luccaku ci riprova. Lorenzo titolare al Franchi"

"L'ultimo Ausilio": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Inzaghi insiste: lo vuole all'Al Hilal. Per il protagonista del mercato dell'Inter potrebbero non esserci altre sfide con la Juve. Nelle prossime settimane è attesa la risposta del ds, che prima vuole confrontarsi con Marotta e Oaktree.

Spazio anche al Napoli, alle prese con il ballottaggio per sostituire l'infortunato Lukaku. Il titolo scelto dal quotidiano recita: "Luccaku ci riprova". Il Napoli a Firenze con Lorenzo ancora titolare. E' stato l'italiano più pagato dell'estate (affare da 35 milioni): al Franchi cerca il primo gol per non far rimpiangere Romelu.