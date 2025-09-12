Prima pagina
Corriere dello Sport: "Luccaku ci riprova. Lorenzo titolare al Franchi"
"L'ultimo Ausilio": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Inzaghi insiste: lo vuole all'Al Hilal. Per il protagonista del mercato dell'Inter potrebbero non esserci altre sfide con la Juve. Nelle prossime settimane è attesa la risposta del ds, che prima vuole confrontarsi con Marotta e Oaktree.
Spazio anche al Napoli, alle prese con il ballottaggio per sostituire l'infortunato Lukaku. Il titolo scelto dal quotidiano recita: "Luccaku ci riprova". Il Napoli a Firenze con Lorenzo ancora titolare. E' stato l'italiano più pagato dell'estate (affare da 35 milioni): al Franchi cerca il primo gol per non far rimpiangere Romelu.
Copertina ADL spegne i rumors: "Candidato alla Regione? Smentisco, con Meloni ho parlato di Calcio e Cinema" di Arturo Minervini
Pierpaolo MatroneLe parole di Conte su Anguissa non sono una buona notizia per chi l'ha preso al Fantacalcio
Fabio TarantinoUfficialeCalendario di fuoco, 15 partite in 2 mesi tra Serie A e Champions: tutte le sfide
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."
