Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli: contratto sul tavolo per Meret"

vedi letture

"Il portiere decisivo a Marassi: pronto il rinnovo fino al 2027 o 2028".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport dedica spazio al rinnovo di Alex Meret in prima pagina: "Napoli: contratto sul tavolo per Meret. Il portiere decisivo a Marassi: pronto il rinnovo fino al 2027 o 2028". In apertura spazio all'Inter che batte il Como 2-0 nel Monday Night della 17ª giornata di Serie A: "Ti faccio vedere le stelle". Di spalla spazio al mercato della Roma: "Dybala vuole restare". Più in basso il cambio di panchina al Monza: "Via Nesta- Arriva Bocchetti". Di seguito la prima pagina integrale.