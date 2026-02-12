Prima pagina

Corriere dello Sport: "Napoli, McTominay punta la Roma"

Corriere dello Sport: "Napoli, McTominay punta la Roma"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:10Notizie
di Fabio Tarantino

"Juve, 3 da Inter". Cosi apre il Corriere dello Sport, fotografando un divario che non si misura soltanto nei tre punti che separano le due squadre nell'immediato confronto, ma nei 12 di distacco in classifica e nei 60 complessivi accumulati dall'Inter sulla Juventus a partire dalla stagione 2021/22. Un solco profondo, costruito nel tempo. Il campo, secondo l'analisi proposta, è lo specchio delle strategie societarie. 

"Napoli, McTominay punta la Roma" si legge poi di spalla per la sfida di domenica sera al Maradona. 