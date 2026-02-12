Prima pagina

La Gazzetta dello Sport: "Chivu avvisa l'Inter: vietato perdere la testa"

Oggi alle 07:50
di Fabio Tarantino

"La Lazio in semifinale ai rigori. Bologna al buio: cade dal trono": questa la prima pagina de La Gazzetta dello Sport stamane, in riferimento ai quarti di Coppa Italia consumati ieri sera al Dall'Ara. Santiago Castro ha aperto le marcature con un colpo di testa ravvicinato, lo zampino del neo entrato Tijjani Noslin invece ha pareggiato i conti. Così ai penalty decisivi, al termine dei tempi regolamentari, i biancocelesti sono stati infallibili mentre Ferguson ed Orsolini hanno costretto i rossoblù all'eliminazione. 

"Chivu avvisa l'Inter: vietato perdere la testa", il titolo in taglio basso. Mentre vanno in scena le Olimpiadi invernali, questo sabato di San Valentino i nerazzurri ospiteranno la Juventus a San Siro per il secondo Derby d'Italia in campionato e servirà senza dubbio un risultato importante in uno scontro diretto del genere. A maggior ragione quando scenderanno in campo insieme anche il Napoli di Antonio Conte e la Roma.