Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, Pellegrini è la prima scelta"

"Dum Dumfries": il Corriere dello Sport sceglie questo titolo come principale per la prima pagina di oggi. Doppietta in 12 minuti per l'olandese: Inter in finale di Supecoppa Italiana e Atalanta a casa.

Nerazzurri protagonisti anche sul mercato. Uno degli altri titoli della prima pagina, infatti, recita: "Frattesi chiama: la Roma ci crede". Solo 4 volte titolare in campionato, il centrocampista può tornare dove è cresciuto.

"Napoli, Pellegrini è la prima scelta" si legge per quanto riguarda le notizie sugli azzurri.