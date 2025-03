Prima pagina Corriere dello Sport: "Nessuno come Conte specialista negli sprint"

"Smottamento" è il titolo d'apertura scelto dal Corriere dello Sport quest'oggi, martedì 11 marzo, per commentare le ultime vicende di casa Juventus. Giuntoli lo difende, i tifosi lo contestano e la società si divide: Thiago si gioca il futuro in 10 partite. Frattura netta con l'ambiente e cori pro-Allegri. Ha un contratto fino al 2027 ma la qualificazione in Champions League potrebbe non bastare. Smentiti contatti con Tudor.

Nerazzurri in Champions - "Inzaghi vuole fare il mago": l'Inter si prepara a scendere in campo in Champions League.

Napoli da Scudetto - "Nessuno come Conte specialista negli sprint", scrive il quotidiano analizzando il trend delle ultime 10 giornate di campionato.