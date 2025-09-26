Prima pagina
Corriere dello Sport su Conte-Allegri: "I cannibali d'Italia. I mister Scudetto"
"Italia, e i talenti?": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Parole di Benatia, ex difensore di Udinese, Roma e Juve intervistato dal quotidiano e ora manager del Marsiglia. La sua intervista è stata senza troppi peli sulla lingua. Prosegue: "Dove sono Totti, Alex, Nesta e Maldini? I Francia noi del Marsiglia e De Zerbi siamo l'antipotere". Un altro titolo importante è il seguente: "I cannibali". Allegri e Conte, i mister scudetto. Domenica sera Milan-Napoli, la sfida fra gli allenatori che hanno vinto 11 degli ultimi 15 campionati.
