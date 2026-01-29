Corriere dello Sport sulle italiane in Champions: "Triplayoff"

Prima pagina

Oggi alle 08:15
di Arturo Minervini

“Triplayoff” è il titolo scelto dal Corriere dello Sport, che concentra l’attenzione sulle italiane impegnate nell’ultima giornata della prima fase di Champions League. Sorride solo l’Inter, che supera il Borussia Dortmund ma, nonostante il successo, è costretta a passare dagli spareggi.

Stesso destino per la Juventus, fermata sullo 0-0 in casa del Monaco. Sconfitta invece per l’Atalanta, battuta 1-0 dall’Union Saint-Gilloise ma comunque qualificata. La delusione più grande arriva dal Napoli, unica italiana eliminata dalla competizione dopo il ko per 3-2 contro il Chelsea.