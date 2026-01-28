"Ex uomo", gli ultras azzurri rispondono all'"Ex campioni" di Spalletti

Foto

"Ex uomo", gli ultras azzurri rispondono all'"Ex campioni" di SpallettiTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:00Notizie
di Antonio Noto

Non sono piaciute al popolo azzurro le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa dopo la vittoria della Juventus contro il Napoli. L'allenatore bianconero aveva definito gli uomini di Conte come gli ex campioni d'Italia. Senza giri di parole è arrivata la risposta degli ultras del Napoli all'ex tecnico azzurro, definito da uno striscione esposto all'esterno del Maradona.

"Ex-uomo!".  Di seguito lo scatto catturato dai nostri inviati.