Tifosi Chelsea aggrediti ieri a Napoli, il racconto al Telegraph : "Colpiti con i cacciavite"

vedi letture

Aadam e Marcus sono i due tifosi del Chelsea, vittime di aggressione da parte di alcuni ultras del Napoli, ieri sera alla vigilia della sfida di Champions nei pressi di Santa Maria La Nova . Il primo è stato colpito con un cacciavite ad un gluteo, il secondo è stato testimone dei fatti. I due sostenitori dei Blues hanno raccontato il vergognoso accaduto al Telegraph.

“I due facevano parte di un gruppo di sette tifosi del Chelsea aggrediti martedì sera in una strada laterale a circa 10 minuti dal porto di Napoli. Marcus è stato accoltellato a una gamba mentre lui e i suoi amici cercavano di fuggire, mentre a un altro tifoso del Chelsea del gruppo è stato squarciato il cappotto da un oggetto appuntito.

Un gruppo di sette persone – scrive il giornale – dopo aver mangiato una pizza in un ristorante, è andato al pub Kitebeer (in via Medina, ndr) e ha bevuto due drink, ha raccontato Aadam, 23 anni. "Nessuno di noi indossava i colori del Chelsea, niente di blu, e non stavamo cantando cori. Abbiamo deciso di andare in un altro pub, a circa 10 minuti a piedi, dove c’erano altri nostri amici. L’atmosfera era amichevole, non facevamo rumore e non parlavamo del Chelsea. Purtroppo abbiamo svoltato in una strada laterale mentre ci dirigevamo verso il pub e lì c’era un gruppo di circa 30 ultras. Non indossavano maglie del Napoli e circa la metà aveva il volto coperto. Hanno subito iniziato a gridare: 'Da dove venite?', e tutti sapevano che la situazione era pericolosa. I ragazzi davanti hanno iniziato a correre e, purtroppo, hanno afferrato Marcus per una spalla e hanno iniziato a parlargli. Lui pensava che non stesse succedendo nulla, poi all’improvviso è stato accoltellato alla gamba. È stato con un cacciavite, non con un coltello, ma ovviamente gli ha causato molto dolore. A un altro nostro amico è stato tagliato il cappotto. È stato terrificante e inizi a pensare al peggio, che saremmo finiti tutti accoltellati”

Sul ricovero in ospedale: “Abbiamo probabilmente corso per circa due chilometri e mezzo perché alcuni di loro hanno iniziato a inseguirci e, fortunatamente, Marcus è riuscito a correre nonostante la ferita. Per fortuna ci siamo imbattuti in alcuni agenti di polizia che stavano pattugliando l’angolo di una strada. La polizia ha raccolto tutte le nostre informazioni e ha chiamato un’ambulanza per Marcus, arrivata dopo circa cinque minuti. Io alloggio nello stesso hotel di Marcus, quindi sono rimasto con lui in ospedale e siamo usciti intorno alle 4 del mattino. Ho già viaggiato in Europa seguendo il Chelsea e non mi era mai successo nulla del genere, né in casa né in trasferta, quindi vedremo come ci sentiremo. Dovevamo restare a Napoli fino a sabato, ma probabilmente prenderemo un treno per Roma domani e passeremo lì il resto del tempo. Questa è la mia prima volta a Napoli e probabilmente sarà anche l’ultima. Mi farà riflettere due volte su quali città scegliere in futuro per seguire le partite".