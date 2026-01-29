Prima pagina Tuttosport: “Juve, ora Osi?”

“Juve, ora Osi?” è l’apertura di Tuttosport, che celebra la qualificazione della Juventus ai playoff di Champions League. Un traguardo centrato senza affanni dai bianconeri, ai quali è bastato lo 0-0 sul campo del Monaco. L’obiettivo degli ottavi diretti era di fatto irraggiungibile per la Vecchia Signora, che ora si giocherà l’accesso alla fase successiva contro una tra Galatasaray e Club Brugge.