Prima pagina Napoli out, Gazzetta dello Sport: "Coppa amara"

vedi letture

“Coppa amara” è il titolo che apre oggi La Gazzetta dello Sport. L’Inter vince, ma la beffa è dietro l’angolo: i nerazzurri finiscono ai playoff di Champions League insieme a Juventus e Atalanta, mentre il Napoli resta fuori. Dimarco e Diouf stendono il Borussia Dortmund, ora sulla strada ci saranno il Bodø/Glimt o il Benfica di Mourinho.

Delusione anche per l’Atalanta: ko contro lo St. Gilloise che porta allo spareggio con Borussia Dortmund o Galatasaray. Pari anche per la Juventus a Montecarlo, con Galatasaray o Bruges all’orizzonte. Al Napoli non bastano le fiammate di Vergara e Hojlund: João Pedro è devastante e il Chelsea passa il turno.