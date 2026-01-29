Napoli out, Il Mattino: "La notte più amara"

Prima pagina

di Arturo Minervini

"La notte più amara": così titola l'edizione odierna de Il Mattino. Al Maradona non basta il carattere: il Napoli cade 3-2 contro il Chelsea ed esce dalla Champions League.

Una sconfitta che pesa, maturata al termine di una partita intensa, giocata con orgoglio ma segnata da troppi rimpianti. Gli azzurri reagiscono, lottano, illudono il pubblico con le giocate di Vergara e Hojlund, ma alla fine è il Chelsea a passare, spegnendo il sogno playoff.