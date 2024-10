Prima pagina Corriere dello Sport: "TantaNapoli. Conte fa sognare"

vedi letture

Una giornata bollente quella di ieri, ma non per il calcio giocato. "Curve demolite", intitola in prima pagina Il Corriere dello Sport riguardo le infiltrazioni mafiose smantellate dall'inchiesta della Procura di Milano: arrestati ben 19 capi ultrà di Inter e Milan. E anche la Procura FIGC vuole indagare sul comportamento dei club, per questo sono stati richiesti gli atti.

Inter-Milan - Curve demolite

Juventus - Thiago e la Juve, Europa da ribaltare

Napoli - TantaNapoli, Conte fa sognare

Serie A - Cagliari infinito: che tris al Parma!