Prima pagina Corriere dello Sport: "Tonali scalda la Juve. Yildiz e Fagioli via"

"Tonali scalda la Juve". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si è soffermato sul mercato della Juventus e il forte interesse per il centrocampista. La prospettiva di andare a prendere l'ex calciatore del Milan, che ieri ha trascinato il Newcastle con una doppietta in Coppa di Lega Inglese, stuzzica parecchio i tifosi. E Giuntoli sarebbe pronto ad un doppio sacrificio per arrivare a Tonali, cedendo anche Yildiz e Fagioli.

Spazio dedicato anche alla Coppa Italia, che ieri ha visto le vittorie di Atalanta e Roma ai danni di Cesena e Sampdoria negli ottavi di finale. La Dea adesso incontrerà il Bologna mentre i giallorossi sfideranno il Milan. E stasera toccherà all'Inter, che ospiterà l'Udinese a San Siro nell'ultimo ottavo.