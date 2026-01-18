Tuttonapoli Cosa ci ha detto Napoli-Sassuolo: i cinque punti di Tuttonapoli

vedi letture

Il Napoli, in piena emergenza, batte 1-0 il Sassuolo con il gol di Lobotka e ritorna alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi. Non mancano però gli spunti da analizzare per comprendere il momento complesso dei partenopei. Come di consueto i cinque punti di Tuttonapoli.

Lobotka ritorna al gol - Stanislav Lobotka, l'uomo che non ti aspetti. Il centrocampista torna a segnare con il Napoli a distanza di oltre tre anni dall'ultima volta. Era il 15 agosto 2022 e stava per nascere uno dei Napoli più bella storia del club. Fu suo il momento 2-4 contro l'Hellas Verona, la partita finí 2-5 in favore degli azzurri. Già durante la settimana ci aveva provato con un tiro centrale contro il Parma. Questa volta non sbaglia dopo il tiro di Elmas respinto da Muric; la ribattuta con forza di Lobotka, tocca anche la testa del difensore del Sassuolo, ma il tiro è molto potente e s'infila sotto la traversa.

Vergara, che prestazione - Personalità e qualità nella prova di Vergara. Ogni tanto ci ricordiamo che possiamo anche noi coltivare un talento dalla Primavera, come fu per Insigne. Ed è un peccato che per vederlo titolare, quando avrebbe potuto aiutare in più circostanze a far rifiatare i compagni stremati, si siano dovuti infortunare quasi tutti, tra centrocampo e attacco. Un po' di luce in questi periodi che si preannunciano tesi e avvolti dall'ala del mistero di cosa accadrà.

La situazione infortuni degenera - La conta degli indisponibili aumenta. E oggi non conta più pensare al primo posto o la qualificazione Champions, ma la preoccupazione è come arrivare solo alla prossima gara. Adesso torna anche la Champions, continueranno le partite ogni tre giorni ed il Napoli in una sola sera vede uscire per infortunio Elmas, Politano e Rrahmani. E con la questione del mercato a saldo zero, la preoccupazione aumenta.

Le parole di Stellini - Si chiedono rinforzi, anche se la possibilità di movimento del Napoli sul mercato sono note. In due stagioni la società si è messa a totale disposizione, cercando di accontentare Conte e staff come mai con nessun altro allenatore è stato fatto prima. E mentre si chiede aiuto dal mercato, non bisogna dimenticare quanto speso in estate e gli errori fatti sul mercato. Tanti soldi spesi, con alcuni giocatori quasi mai utilizzati. Tra mercato e preparazione, più di qualcosa non è funzionato.

A Copenhagen ci si gioca la qualificazione - Si continuerà a giocare ogni tre giorni. Copenaghen, Juventus, Chelsea e Fiorentina. Poi un po' di tregua con nuovamente una gara a settimana, quando il mercato sarà chiuso. Il Napoli si gioca la qualificazione in Champions, ma anche il restare attaccato al treno della massima competizione europea. In Danimarca per raggiungere i playoff non può arrivare un risultato differente dalla vittoria e in queste condizioni serve uno sforzo importante per non ricadere in un'altra serata europea da spettatori, con il rischio eliminazione alle porte.