Cosa ha voluto dirci la prima amichevole del Napoli

E’ finita con 12 reti la prima uscita del Napoli di Luciano Spalletti nel quarto giorno del ritiro di Dimaro. Test che ha rappresentato poco più di una sgambatura contro l’Anaunia, formazione locale di Promozione, ma utile per mettere minuti nelle gambe ed avere le prime indicazioni almeno per quanto riguarda i ruoli di alcuni elementi.

Davanti a circa 500 spettatori, il Napoli ha presentato subito il miglior undici possibile in questo momento con Koulibaly e Manolas davanti al terzo portiere Contini, con Malcuit a destra e Mario Rui a sinistra. In mediana la coppia Demme-Lobotka, quest’ultimo autore di un gran gol da fuori ed una prestazione propositiva, ed in attacco Politano, Elmas fantasista (in attesa di Zielinski, che da quest’oggi si aggregherà ai compagni) ed Ounas a sinistra un po’ in ombra su una fascia che proprio non lo esalta, dietro Osimhen che si è subito preso la scena con 4 reti in un tempo e gli applausi convinti dalla tribuna