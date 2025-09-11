Cosa può dare De Bruyne al Napoli?

vedi letture

L’arrivo a parametro zero di Kevin De Bruyne è stato accolto con grande entusiasmo a Napoli: campioni d’Italia in carica, gli azzurri sognano in grande con il fuoriclasse belga ex Manchester City. De Bruyne porta esperienza, tecnica e imprevedibilità in una squadra già solida.



La stagione 2024/25 ha consolidato il progetto di Conte, vinto lo scudetto, ed ora l’obiettivo è confermarsi in Italia e brillare in Champions. De Bruyne, come sottolinea l’intervista di Massimo Brambati, «è un giocatore senza età ed un grande professionista. Se viene con la giusta motivazione, può fare la differenza».



Caratteristiche tecniche e tattiche

De Bruyne è soprattutto un regista offensivo dotato di grande visione di gioco: nei suoi anni al City ha dimostrato di saper variare la distribuzione del gioco con passaggi filtranti, cross precisi e un’eccellente capacità sui calci piazzati. Con i 72 gol e 121 assist nelle sue stagioni in Premier, arriva a Napoli per puntellare la trequarti, ricoprendo un ruolo simile a quello che “Mertens” aveva nei primi anni azzurri di Sarri.



In squadra trova giocatori come Scott McTominay, Stanislav Lobotka e Zambo Anguissa a centrocampo, e punte come Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca in attacco. Con Conte, probabilmente inserito nel folto centrocampo (a seconda del modulo), potrà agire da playmaker: tagliare la difesa avversaria con passaggi in profondità o sorprendendola con conclusioni da fuori.



-Visione di gioco e passaggi chiave: De Bruyne eccelle a smistare palloni utili verso gli inserimenti dei compagni o verso le punte.

-Calci piazzati: punizioni chirurgiche e corner efficaci sono la sua firma. In azzurro porterà questa arma letale, come dimostra il suo gol di punizione al debutto in campionato (Sassuolo-Napoli 0-2).

-Esperienza e leadership: abituato a palcoscenici europei, De Bruyne può aiutare i giovani con il suo carisma. Al Manchester City era uno dei leader tecnici; a Napoli accresce il tasso di personalità dello spogliatoio.

De Bruyne ha già messo in chiaro il suo spirito: dopo il primo gol su punizione, ha detto che è «bello iniziare in questo modo, ho calciato in una zona di pericolo… È stato assolutamente bello». Dichiara inoltre di doversi adattare al calcio italiano: «È molto diverso, il modo di lavorare è più tattico e lento rispetto al City, ma sono io che devo adattarmi».



Come si integra nella squadra di Conte

Il Napoli di Conte formato 2025/2026 è sceso in campo con un modulo molto particolare, il 4-2-3-1 con McTominay alto a sinistra: quartetto difensivo tipico (Spinazzola-Juan Jesus-Rrahmani- Di Lorenzo), due mediani (Lobotka e Anguissa, con quest’ultimo ad andare un po’ più all’attacco, come testimonia la rete allo scadere che ha deciso Napoli vs Cagliari), e tutta la qualità possibile (McTominay, De Bruyne e Politano) dietro l’unica punta (Lucca). In questo contesto, De Bruyne potrà ricoprire diverse funzioni a seconda del bisogno tattico:



-Trequartista avanzato: dietro la punta centrale (ad es. Lukaku o Højlund), favorendo gli inserimenti di Politano o Neres sulle fasce. Qui il suo dribbling e la sua giocata di prima in area sarebbero devastanti.

-Centrocampista centrale/mediano: accanto a Lobotka o McTominay, sfruttando gli spazi ampi in transizione offensiva. Con i suoi passaggi potrà lanciare i terzini o impostare da metà campo.