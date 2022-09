Cristiano Ronaldo pensa solo alla "fuga": a gennaio nuovo tentativo per lasciare lo United

Cristiano Ronaldo è rimasto al Manchester United nonostante abbia tentato in tutti i modi di "forzare" la cessione

Cristiano Ronaldo è rimasto al Manchester United nonostante abbia tentato in tutti i modi di "forzare" la cessione. L'addio, però, potrebbe essere rimandato solo di qualche mese: come riporta The Sun, il 37enne sta facendo molta fatica ad adattarsi al sistema di gioco proposto da Erik ten Hag e il suo status da "riserva" non lo soddisfa. A gennaio, quindi, tenterà di cercare nuovamente una via d'uscita, sperando che le richieste dei Red Devils, a pochi mesi dalla scadenza del contratto, siano meno alte. L'ex Real e Juventus, però, dovrà avere "meno pretese".