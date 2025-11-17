Prima pagina

Crollo Italia, Gazzetta dello Sport: "Umiliati dalla Norvegia"

Oggi alle 07:55Notizie
di Arturo Minervini

Italia umiliata: San Siro fischia dopo il 4-1 contro la Norvegia. Così titola l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sull’Italia di Gattuso che crolla 4-1 a San Siro contro la Norvegia di Haaland. Una serata amara, segnata dai fischi del pubblico e da un passivo pesante. Ora gli azzurri dovranno passare dai playoff e il commissario tecnico non si nasconde: «Chiediamo scusa».