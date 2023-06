Da Empoli - Accardi attende cosa accadrà al Napoli: possibile chiamata di ADL

Il ds empolese è sempre in attesa di capire cosa accadrà a Napoli, se Giuntoli andrà alla Juventus e quindi Aurelio De Laurentiis punterà su di lui

Il quotidiano 'La Nazione' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Paolo Zanetti e spiega che il futuro del tecnico dell'Empoli è molto legato a quello del direttore sportivo Pietro Accardi. Il ds empolese è sempre in attesa di capire cosa accadrà a Napoli, se Giuntoli andrà alla Juventus e quindi Aurelio De Laurentiis punterà su di lui per colmare quel vuoto. Se Accardi resta a Empoli, Zanetti è pronto ad andare avanti.

Altrimenti, nonostante altri due anni di contratto, farebbe ulteriori valutazioni sul suo futuro. Il presidente Corsi in tutto questo aspetterà ancora un po': per il numero uno dell'Empoli la conferma di Zanetti e Accardi non è in discussione e non sta valutando altri nomi.