Da Milano - Corsa scudetto, Conte si nasconde per vocazione: vuole avere il mondo contro

Per i nerazzurri, oltre allo scudetto, qualcuno sostiene che ci sia pure da scegliere l'obiettivo.

"Dopo la sosta si definisce la corsa scudetto. Due sfidano l'Inter, che non può più scegliere". Questo il titolo dell'editoriale de L'Interista, portale dedicato alle vicende di casa nerrazzura, che scrive così sulla corsa scudetto: "Le favorite allo scudetto sono tre, anche se poi il gioco è nascondersi. L'Inter non lo fa dall'anno scorso e non potrebbe neanche volendo. La Juve è uscita più allo scoperto rispetto all'ultima gestione Allegri, ma guai a dirlo apertamente. Il Napoli lo fa per vocazione di Conte, che dà il meglio quando sente di avere il mondo contro. E infatti per ora è primo.

Per i nerazzurri, oltre allo scudetto, qualcuno sostiene che ci sia pure da scegliere l'obiettivo. Meglio un campionato oggi o una Champions domani? Ha risposto bene proprio Inzaghi, dicendo che quest'anno non si fanno scelte, a differenza di quanto è accaduto in maniera abbastanza palese nella scorsa stagione. Più o meno l'ha confermato con le scelte di formazione, ma sa benissimo che il suo lavoro e quello della dirigenza non meritano che si punti su un solo obiettivo. L'Inter è cresciuta troppo, da tutti i punti di vista".