Da Milano - Pioli ha scelto: tornerà al 4-2-3-1, tutte le novità di formazione

In vista del match di domenica in casa del Napoli, Stefano Pioli tornerà a schierare il suo Milan con il 4-2-3-1, abbandonando così la difesa a tre delle ultime settimane. Davanti a Maignan, Davide Calabria ritroverà una maglia da titolare dopo quasi due mesi. Insieme al capitano rossonero, ci saranno Theo Hernandez a sinistra, mentre al centro della retroguardia spazio a Tomori e a Kjaer, che dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Thiaw.. Tonali e Bennacer confermati in mezzo al campo, così come Giroud al centro dell'attacco milanista.