Da Milano ricordano: "Spalletti amato dai tifosi dell'Inter ma ripudiato dai dirigenti"

Napoli-Inter non sarà una gara come le altre per Luciano Spalletti: il tecnico partenopeo ha legato per due stagioni la sua carriera ai colori nerazzurri, raggiungendo gli obiettivi prefissati nonostante mille difficoltà. Così scrive Giancarlo Dotto sul Corriere dello Sport: "Che Spalletti sarà domani al Maradona? Inutile girarci intorno. La sua storia all’Inter resterà un tafano che gli ronzerà a lungo nella testa. Insistente, familiare e molesto. L’incompiuta di una carriera che di gemme ne ha scodellate a bizzeffe tra Italia e Russia. Due anni in cui gli elementi torturanti, alla fine, hanno prevalso su quelli gratificanti. Ecco perché Napoli-Inter di domani non sarà e non potrebbe essere per lui una partita come le altre, come non lo è stata l’andata di novembre a San Siro. Livore? No. Esagerato. Rimpianti? Nemmeno. La chiamerei la resistente malinconia di un uomo che ha vissuto la schizofrenia di sentirsi amato dai tifosi e ripudiato dai dirigenti".