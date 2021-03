Da Milano si lamentano dell'arbitro: "Pasqua ha riaperto la corsa Champions"

In casa Milan c'è ancora grande amarezza dopo la sconfitta interna rimediata contro il Napoli. L'ambiente rossonero rivolge la propria ira contro l'arbitro Pasqua, reo di non aver concesso il rigore al Diavolo per il leggero contatto Bakayoko-Theo Hernandez.

Ecco cosa scrive oggi il portale di casa rossonera Milannews.it: "Un contatto che c’è, che sia a velocità normale sia dalle immagini tv, appare palese. Mazzoleni richiama al Var l’arbitro Pasqua, che pochi istanti prima era capitolato a terra e forse era ancora offuscato dal mezzo carpiato. La sua review dura 5 secondi netti e va a confermare la sua visione live, ovvero che quello non era rigore. Un episodio che segue la topica di arbitro e Var in Cagliari-Juventus, dove l’entrata di Ronaldo su Cragno, uguale a quella di Rebic di un anno fa in Coppa Italia nella semifinale di ritorno contro il bianconeri, passa in cavalleria totale. Ma a San Siro, di fatto, Pasqua ha riaperto definitivamente la lotta per le posizioni Champions".