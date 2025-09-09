Da Rrahmani a Neres: le ultime sugli infortunati e i tempi di recupero
TuttoNapoli.net
La redazione di Sky Sport fa il punto sugli infortunati in casa Napoli a pochi giorni dalla trasferta di sabato contro la Fiorentina. Ecco le ultime con tempi di recupero e dettagli dell'infortunio.
LUKAKU - Lesione di alto grado del retto femorale. Rientro previsto non prima di dicembre
RRAHMANI - Lesione di basso grado del bicipite femorale. Salta la Fiorentina
NERES - Affaticamento muscolare. Possibile recupero per la 3* giornata
GUTIERREZ - Prosegue il suo iter di recupero post operazione alla caviglia. In forte dubbio per la 3^ giornata
Pubblicità
Notizie
Copertina Le parole di Conte su Anguissa non sono una buona notizia per chi l'ha preso al Fantacalcio di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
Fabio TarantinoUfficialeCalendario di fuoco, 15 partite in 2 mesi tra Serie A e Champions: tutte le sfide
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com