Da Rrahmani a Neres: le ultime sugli infortunati e i tempi di recupero

Da Rrahmani a Neres: le ultime sugli infortunati e i tempi di recuperoTuttoNapoli.net
La redazione di Sky Sport fa il punto sugli infortunati in casa Napoli a pochi giorni dalla trasferta di sabato contro la Fiorentina. Ecco le ultime con tempi di recupero e dettagli dell'infortunio.

LUKAKU - Lesione di alto grado del retto femorale. Rientro previsto non prima di dicembre

RRAHMANI - Lesione di basso grado del bicipite femorale. Salta la Fiorentina

NERES - Affaticamento muscolare. Possibile recupero per la 3* giornata

GUTIERREZ - Prosegue il suo iter di recupero post operazione alla caviglia. In forte dubbio per la 3^ giornata