Da Salerno - Sconfitta amara, ma che cuore! Ko immeritato contro un avversario superiore ma reso innocuo

Grande delusione a Salerno per la sconfita nel derby contro il Napoli. Tuttosalernitana commenta così il ko subito dai granata all'Arechi: "Commentare una sconfitta in un derby è sempre difficile, specialmente in una straregionale sentita come quella tra Salernitana e Napoli, ma nonostante la sconfitta i granata hanno sfoderato una delle migliori prestazioni stagionali, forse la migliore. Un ko decisamente immeritato contro un avversario di gran lunga superiore ma reso innocuo per quasi tutta la partita. Alla fine, anche in questo caso, sono stati gli episodi a decidere una partita quanto mai equilibrata, nel quale i granata hanno accarezzato a più riprese la possibilità del pareggio. Ha vinto il più forte, già, ma non il più bravo, perché stasera la Salernitana esce a testa altissima, riuscendo, unica fin qui, a schiacciare una delle squadre più in forma d'Europa negli ultimi venti minuti nella propria area. Una simile prestazione non fa che alimentare il rammarico negli uomini di Colantuono, meritevoli almeno di un pareggio, ma al tempo stesso inorgoglisce e aiuta ad acquisire maggiore consapevolezza. Il verdetto emesso dal campo questa sera è che la Salernitana, con la giusta grinta e concentrazione, può giocarsela fino alla fine".