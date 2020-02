Da Torino: Berenguer out col Napoli, Longo ha già scelto il sostituto

Molto probabilmente non potrà giocare a Napoli Berenguer, causa una lombalgia che l'ha fermato in mattinata. A questo punto, visto il ritorno di Baselli in campo dal 1' sarà proprio lui a sostituire lo spagnolo. E, vista l'ipotesi che dava Verdi in panchina, per far giocare Zaza a fianco di Belotti, c'è l'opportunità a questo punto che giocherà anche l'ex del Napoli, che ha voglia di rivalsa sul campo dove non è stato capito fino in fondo. Lo riportano i colleghi di Torinogranata.it.