Da Torino: “Le scelte di Juric dipenderanno anche dai giocatori a rischio squalifica”

Occhio al Napoli, ma anche ai cartellini. Scrive così il portale Torinogranata in riferimento alla squadra di Ivan Juric, tra le poche squadre di Serie A che non hanno rimediato cartellini rossi, ma con diversi giocatori a rischio squalifica per la somma dei gialli. Su tutti Buongiorno che ne ha già rimediati 3, seguito da Aina, Singo,e Linetty con 2. Considerando il tour de force delle prossime settimane, anche questo - si legge - farà la differenza.