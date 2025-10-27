Dal Belgio - De Bruyne valuta due opzioni per il recupero: una è la stessa di Lukaku

Dal Belgio arrivano aggiornamenti importanti sulle condizioni fisiche di Kevin De Bruyne, riportati dal quotidiano HLN. Il centrocampista del Napoli ha subito un infortunio al bicipite femorale, e gli esperti medici delineano due possibili scenari: il primo prevede un recupero naturale tramite riposo, fisioterapia e potenziamento muscolare, con uno stop stimato tra le otto e le dieci settimane. Il secondo, invece, comporterebbe un intervento chirurgico per riparare lo strappo, con tempi di riabilitazione più lunghi, tra i tre e i cinque mesi. Considerata anche l’età del giocatore e il precedente infortunio nella stessa zona, i tempi potrebbero ulteriormente allungarsi.

La decisione definitiva sull’operazione verrà presa nei prossimi giorni, ma il piano di recupero è già delineato: De Bruyne svolgerà la riabilitazione in Belgio, presso il centro Move to Cure di Lieven Maesschalck, specialista di riferimento per molti atleti d’élite. Lo stesso staff medico ha seguito con successo il recupero di Romelu Lukaku negli ultimi mesi, e il Napoli mantiene rapporti diretti con i fisioterapisti belgi, segno dell’elevato livello di competenza riconosciuto al team. Resta ora da capire quale strada verrà scelta per garantire al talento belga il miglior recupero possibile e un rientro in campo senza rischi.