Dalla Georgia - Niente nazionale per Kvaratskhelia: al suo posto Altunashvili

Niente nazionale per Kvaratskhelia, che salterà dunque la sfida Marocco-Georgia in programma il 17 novembre. L'anticipazione arriva dalla Georgia, dove si spiega che a causa dell'infortunio alla zona lombare l'esterno non sarà nel ritiro della Nazionale. A sostituirlo sarà Sandro Altunashvili della Dinamo Batumi.

🚨KVARATSKHELIA TO MISS THE INTERNATIONAL BREAK🚨



Missing 3 games for Napoli due to a lower-back injury, the 21yo winger will no longer be attending the Georgian National Team training camp and will be replaced by Sandro Altunashvili from Dinamo Batumi.



A HUGE LOSS. 🇬🇪🇲🇦 pic.twitter.com/UY6DaSGWru