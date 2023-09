Danimarca, vittoria importante in Finlandia: 45' per l'azzurro Lindstrom

45' per l'azzurro Lindstrom, sostituito all'intervallo per poter inserire Hojlund come seconda torre in area

Si sono concluse da poco le tre partite iniziate alle 18.00 e valevoli per le qualificazioni all'Europeo del 2024. Tre punti all'ultimo respiro per il Montenegro trascinato da due vecchie conoscenze del campionato italiano. I gol partita contro la Bulgaria, infatti, portano la firma di Savic e Jovetic. Nello scontro al vertice del Gruppo H, la Danimarca ha la meglio per 0-1 sulla Finlandia. Vittoria arrivata negli ultimi minuti, grazie alla rete di Hojbjerg. 45' per l'azzurro Lindstrom, sostituito all'intervallo per poter inserire Hojlund come seconda torre in area. Successo importante anche per la Moldavia, attualmente seconda nel Gruppo E grazie allo 0-1 esterno contro le Faroer. Faroer-Moldavia 0-1 - 53' Rata (M)

Finlandia-Danimarca 0-1 86' Hojberg (D)

Montenegro-Bulgaria 2-1 - 45'+1 Savic (M), 79' Borukov (B), 96' Jovetic (M)