DAZN, ultimo giorno per abbonarsi con lo sconto

Oggi, mercoledì 28 luglio è l'ultimo giorno utile per attivare l'abbonamento DAZN usufruendo degli sconti promozionali. Attivando il servizio di streaming entro domani il prezzo è di 19,99€ al mese, invece che 29,99€: nell'arco di un anno si risparmia così fino a 120€.

Non solo il periodo a prezzo ribassato ha la durata di 14 mesi e può essere messo in pausa e ripreso successivamente, senza perdere la promozione in caso lo si desideri. Non ci sono vincoli di sottoscrizione all'abbonamento ed è possibile annullare o sospendere il servizio in qualsiasi momento.

Con DAZN è possibile vedere tutta la Serie A TIM, tutta la UEFA Europa League e il meglio della UEFA Conference League, la Serie BKT, LaLiga e il calcio internazionale. Nell'abbonamento sono inclusi anche i campionati di MotoGP, Moto2 e Moto3 e la visione dei canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD con tennis, basket, ciclismo, sport invernali e tanto altro.