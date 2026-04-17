De Bruyne, Conte e la frase a sorpresa sui Fab Four

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Ha detto tante cose, ieri, Kevin De Bruyne. Lo ha fatto nella sua intervista a Radio Crc in cui ha trattato vari argomenti, tra cui il concetto di Fab Four che coinvolge lui, Anguissa, Lobo e McTominay. Parole a sorpresa, le sue: "Fab Four? Non mi interessa nessun nome. Sento che a volte intorno c'è troppo rumore. Sai quando giocavo al City, giocavo con i migliori giocatori del mondo: penso che tutti possano giocare insieme, è solo una questione di adattarsi con i ragazzi con cui giochi in quel momento. C'è molta qualità con tutti e quattro in campo: hanno fatto molto bene in passato, stanno facendo molto bene ora, mi hanno aiutato a migliorare".

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