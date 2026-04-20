Conte meglio di Allegri sul "corto muso", Max re degli 1-0: in Europa nessuno come loro

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Solo il Napoli di Antonio Conte ha fatto meglio per vittorie complessive di misura, ma il Milan si distingue proprio per gli 1-0.

Vincere, anche di misura, è diventato un tratto distintivo del Milan, che ha fatto della concretezza e della gestione dei risultati una vera e propria filosofia. Un approccio spesso associato a Massimiliano Allegri, basato sul cosiddetto “corto muso”: partite decise da episodi, equilibrio e attenzione massima al risultato più che allo spettacolo. Una tendenza che si riflette chiaramente anche nell’andamento recente dei rossoneri.

Il dato che certifica il “corto muso” rossonero

Le statistiche dei cinque principali campionati europei confermano questa inclinazione. Il Milan è infatti tra le squadre più efficaci nelle vittorie di misura, con un numero elevato di successi con un solo gol di scarto. In particolare, i rossoneri guidano una classifica curiosa: sono il club con più vittorie per 1-0, ben otto, un dato che evidenzia la capacità di portare a casa risultati minimi ma pesanti. Solo il Napoli di Antonio Conte ha fatto meglio per vittorie complessive di misura, ma il Milan si distingue proprio per gli 1-0, marchio sempre più riconoscibile del suo percorso recente. A riportare il dato statistico è Opta.