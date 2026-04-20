Incontro Lukaku-Napoli, Tmw: assente Conte! Ecco chi c'era e i temi trattati

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Non c'è stato nessun contatto fra Antonio Conte e Romelu Lukaku nella riunione di oggi, andata di scena a Castelvolturno. Al tavolo delle discussioni erano presenti in tre: Giovanni Manna, direttore sportivo del club azzurro, lo stesso calciatore e il suo agente, Federico Pastorello. Si è parlato di alcuni macro temi principalmente basati sulle condizioni del calciatore e sul suo recupero che, in questo momento, è prioritario per tutte le parti in causa. Anche perché un muro contro muro sarebbe un problema, economicamente e calcisticamente parlando. Così oggi sono state concordate le sanzioni che il calciatore riceverà a causa della sua scelta di rimanere in Belgio a discapito di quanto aveva già comunicato il Napoli. Un comportamento in netta contraddizione e che non poteva non essere punito.

Lukaku sarà gestito così in questa stagione

Infine la modalità di gestione di questo finale di stagione, che si preannuncia più calmo di qualche settimana fa anche grazie alla frenata dei club dietro e all'accelerazione dell'Inter, oramai destinata a vincere il suo ventunesimo Scudetto. Lukaku percepisce 8,5 milioni di euro all'anno ed è una risorsa, lo diventerà ulteriormente in caso giocasse un buon Mondiale, con vista offerte per la prossima stagione. Per l'incontro con Conte ci sarà tempo al suo rientro dal Belgio: Lukaku ci tornerà già oggi. Questo è quanto si apprende da Tuttomercatoweb.com.