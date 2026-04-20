Corsa Champions, i calendari a confronto per questo rush finale
Milan e Napoli appaiate al secondo posto, con la Juventus che prova a fare il vuoto su Como e Roma per l’ultimo che garantisce l’accesso alla prossima Champions League. I risultati dell’ultimo turno hanno rafforzato la posizione dei bianconeri, anche il Napoli può sorridere nonostante la sconfitta per il pareggio della Roma ed il ko del Como.
Questi i calendari a confronto della squadra coinvolte nella corsa Champions.
2. NAPOLI 66
34ª giornata, Napoli - Cremonese
35ª giornata, Como - Napoli
36ª giornata, Napoli - Bologna
37ª giornata, Pisa - Napoli
38ª giornata, Napoli - Udinese
3. MILAN 66
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Sassuolo - Milan
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Genoa - Milan
38ª giornata, Milan - Cagliari
4. JUVENTUS 63
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Juventus - Hellas Verona
36ª giornata, Lecce - Juventus
37ª giornata, Juventus - Fiorentina
38ª giornata, Torino - Juventus
4. COMO 58
34ª giornata, Genoa - Como
35ª giornata, Como - Napoli
36ª giornata, Hellas Verona - Como
37ª giornata, Como - Parma
38ª giornata, Cremonese - Como
5. ROMA 58
34ª giornata, Bologna - Roma
35ª giornata, Roma - Fiorentina
36ª giornata, Parma - Roma
37ª giornata, Roma - Lazio
38ª giornata, Hellas Verona - Roma
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cremonese
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