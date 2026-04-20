Inter campione già la prossima giornata se... Gli incastri che riguardano Napoli e Milan

vedi letture

Il successo del Milan sul Verona rischia di ritardare la festa Scudetto dell'Inter. Per vedere i nerazzurri alzare al cielo il tricolore già alla prossima giornata, infatti, serviranno incastri riguardanti sia i rossoneri che il Napoli. Il Napoli sarà di scena ancora al Maradona, questa volta contro la Cremonese e giocherà venerdì 24 aprile. Il Milan ospiterà la Juventus il 26 aprile. L'Inter invece sarà ospite del Torino, sempre il 26 aprile. Milan e Napoli oggi sono entrambe a 66, a -12 dai nerazzurri con 5 giornate ancora da giocare e 15 punti da assegnare. L'Inter sarà campione d'Italia facendo almeno un punto più del Napoli e del Milan alla prossima. Quindi sarà Scudetto matematico con una vittoria nerazzurra, con Napoli e Milan che perdono o pareggiano.

Ma il trionfo potrebbe arrivare anche con un pareggio dell'Inter, nel caso in cui il Napoli dovesse perdere con la Cremonese e il Milan con la Juventus. In caso di stesso risultato anche solo con una delle due invece, tutto sarebbe rimandato alla successiva perché matematica alla mano con 4 partite da giocare e 12 punti in palio, Inter, Napoli e Milan potrebbero ancora arrivare a pari punti e giocarsi così lo spareggio. Ipotesi ai limiti della fantascienza ma comunque potenzialmente possibile.

L'Inter sarà campione alla prossima giornata se...

- Vince, il Napoli non batte la Cremonese e il Milan non batte la Juventus

- Pareggia, il Napoli perde con la Cremonese e il Milan perde con la Juventus