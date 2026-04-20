Ufficiale
Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte
Dopo la partita di sabato, gli azzurri riprendono gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato contro la Cremonese
Ripresa degli allenamenti oggi a Castel Volturno, a due giorni dal match contro la Lazio e dopo la giornata libera concessa ieri da Antonio Conte alla squadra. Di seguito il report della seduta mattutina pubblicata dal sito ufficiale del club azzurro:
"Dopo la partita di sabato, gli azzurri riprendono gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato contro la Cremonese, venerdì alle 20:45 al Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro metabolico".
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