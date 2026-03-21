De Bruyne torna titolare e brilla: i numeri della sua partita

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Il centrocampista belga del Napoli ha disputato la sua prima gara da titolare dopo il lungo stop per infortunio contro l'Inter.

De Bruyne di nuovo in campo dal primo minuto: il rientro dopo l'infortunio

La sfida contro il Cagliari ha segnato un momento atteso dai tifosi: Kevin De Bruyne è sceso in campo da titolare per la prima volta dopo lo stop forzato rimediato nella partita contro l'Inter di ottobre. Un rientro simbolico e concreto allo stesso tempo, che chiude ufficialmente il capitolo dell'infortunio e riapre le prospettive per la squadra in chiave campionato.

Statistiche impressionanti: 97 minuti in campo, quasi impeccabile

Il belga ha giocato l'intera gara più i minuti di recupero — ben 97' in totale — dimostrando una condizione fisica sorprendente per un giocatore appena rientrato da un infortunio. Su 75 palloni toccati, ne ha perso soltanto uno, un dato che testimonia la sua qualità tecnica e la lucidità ritrovata.

Visione di gioco e assist: i numeri che confermano la sua classe

De Bruyne ha completato 46 passaggi, distribuendo il gioco con la consueta precisione. Tra questi spiccano 4 passaggi chiave, quelli capaci di aprire spazi e mettere i compagni nelle condizioni ideali per concludere. Il dato sugli expected assists — 0,55 xA — conferma come il campione belga sia già tornato a incidere concretamente sulla manovra offensiva.