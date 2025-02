Di Lorenzo oggi stacca Diego: è il 18esimo azzurro di sempre. E Politano verso la Top 40

Traguardo personale importante quest'oggi per Giovanni Di Lorenzo che continua a scalare la classifica all time della storia del Napoli. Il capitano azzurro, che nell'ultimo turno ha raggiunto le 257 gare di Maradona, all'Olimpico infatti toccherà le 258 partite con la maglia del Napoli agganciando così Luciano Castellini e salendo al 18esimo posto all time. Poi nel mirino ci sarà il 17esimo posto di Bugatti a quota 260 ed il 16esimo di Pogliana con 261.

Traguardi importanti anche per Matteo Politano che potrebbe toccare le 220 partite, entrando nella Top 40 della storia azzurra mentre Alex Meret è atteso dalla cifra doppia: la 200esima in azzurra agganciando Montefusco al 48esimo posto all time. Più in basso balzo anche di Anguissa che raggiungerà le 143 gare di Campagnaro al 95esimo posto di sempre e di Amir Rrahmani che affianca Zuniga a quota 161 al 79esimo posto.