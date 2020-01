Difesa e uomini contati: Gattuso studia lo schieramento, tutto ruota attorno a Di Lorenzo

Napoli e Fiorentina, una di fronte all'altra nella sfida di stasera in programma alle 20.45, anticipo della prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Per Rino Gattuso è tempo di scelte, ma la situazione dell'infermeria è di sicuro condizionante: il tecnico azzurro deve fare a meno di Koulibaly, Ghoulam e Maksimovic per infortunio, oltre alla squalifica di Mario Rui. Uomini contanti, ma il dubbio è legato ai ruoli che andranno a ricoprire i componenti: certa la presenza di Manolas al centro, Di Lorenzo dovrebbe ritrovare posto sulla destra (o far coppia con il greco), mentre a sinistra sarà dirottato Hysaj (che potrebbe invece restare a destra con Di Lorenzo centrale), mentre Luperto dovrebbe tornare al centro della difesa (o dirottato a sinistra se Di Lorenzo dovesse far coppia con Manolas).