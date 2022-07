Dimaro, nel day 6 si allena chi si è aggregato dopo al gruppo: il report del club

Mezza giornata di riposo per il Napoli. Stamattina non era previsto alcun allenamento, visto che oggi ci sarà la prima amichevole con l'Anaune

Mezza giornata di riposo per il Napoli. Stamattina non era previsto alcun allenamento, visto che oggi ci sarà la prima amichevole con l'Anaune (Clicca qui per la preview). Ma chi si è aggregato dopo al gruppo si è allenato, come comunicato dal Napoli nel suo consueto report: "Mattinata di lavoro sul campo di Carciato per i calciatori che si sono aggregati al gruppo in un secondo momento. Gli azzurri, compreso Olivera, hanno svolto lavoro in palestra".