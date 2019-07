Dimaro, si inizia - Ghoulam, la rinuncia alla Coppa d'Africa per tornare super

Rinunciare alla maggiore competizione internazionale del tuo continente non è da tutti. Faouzi Ghoulam ne ha abbastanza della convivenza con i suoi infortuni, non vede l'ora di tornare al 100% della condizione fisica ed è per questo che è arrivato a tanto. Il terzino azzurro ha detto di no alla convocazione dell'Algeria per la Coppa d'Africa per non sovraccaricare il suo corpo e svolgere il lavoro di potenziamento muscolare che ha cominciato già ad inizio anno in Belgio. Il motivo? Tornare la freccia incontenibile del periodo post-infortuni.

A Dimaro, dunque, neanche lui doveva esserci a causa degli impegni con la nazionale, invece eccolo qui, pronto a rispettare le direttive di Ancelotti già da oggi. Ghoulam è il terzino sinistro titolare del Napoli, nei piani della società è così, anche se dovesser arrivare un nuovo esterno mancino per sostituire il probabile partente Mario Rui. Decisione presa su indicazione di Ancelotti, chiaro segnale del fatto che su di lui ci punta forte. Dal Trentino deve partire una nuova vita.