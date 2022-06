Disastro Italia! La Germania travolge la Nazionale con 5 gol: solo 44' per Politano

Al Borussia Park pesantissimo ko dell'Italia che crolla contro la Germania, perdendo 5-2 nel match del Gruppo C di Nation League.

Al Borussia Park pesantissimo ko dell'Italia che crolla contro la Germania, perdendo 5-2 nel match del Gruppo C di Nation League. Azzurri costantemente in difficoltà sugli attacchi della Germania che domina per l'intera gara. Tedeschi avanti al 10': assist dalla sinistra per Kimmich che, tutto solo in area, batte un incolpevole Donnarumma. A un minuto e mezzo dalla fine del primo tempo Politano lascia il posto a Felipe Luiz, per una retroguardia a tre per evitare imbarcate. Nel recupero però Bastoni compia un'ingenuità, fallo da rigore Dal dischetto Gundogan raddoppia, spiazzando Donnarumma. Nella ripresa tris tedesco al 51' con Thomas Muller: su un cross dalla sinistra, Spinazzola respinge corto, la sfera finisce sui piedi dell'attaccante del Bayern Monaco che non sbaglia. Dal 69' al 71' la Germania dilaga: su una verticalizzazione dalla trequarti, Gnabry serve a Thomas Muller il pallone del 4-0. Poi, qualche secondo dopo, un erroraccio di Donnarumma su un disimpegno permette a Werner di realizzare il 5-0. All'78' arriva il gol della bandiera per l'Italia con Gnonto: tiro di Dimarco, deviazione di Neuer e tap-in vincente di Gnonto. L'attaccante classe 2003 segna la sua prima rete con la maglia azzurra ed il più giovane marcatore della storia della Nazionale. A rendere meno pesante la sconfitta dell'Italia arriva all'ultimo secondo la rete di Bastoni di testa dal calcio d'angolo battuto da Dimarco.