Domino attaccanti, Romano: "Offerta dell'Atletico per Alvarez, l'accordo dipende da un'uscita"

Potrebbe continuare il domino di attaccanti che vede interessati diversi club europei. Dopo la cessione di Morata al Milan e all'acquisto di Sorloth l'Atletico Madrid, il club spagnolo prova ad ingaggiare un altro attaccante e punta a Julián Álvarez del Manchester City. A riferire su X le ultime della trattativa tra spagnoli e inglesi è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale.

"L'Atlético Madrid ha presentato un'offerta ufficiale al Manchester City per ingaggiare Julián Álvarez. L'accordo dipende dall'uscita di Omorodion, dato che il Chelsea è in trattativa per un accordo da 35 milioni di sterline per ingaggiare Samu dall'Atlético, e sta procedendo bene. Domino in corso, ma Samu se ne va solo se l'Atlético accetta l'accordo con Julián".

🚨️ Atlético Madrid have submitted official bid to Manchester City to sign Julián Álvarez.



↪️ Deal depends on Omorodion’s exit as Chelsea are in talks over £35m deal to sign Samu from Atlético, advancing well.



