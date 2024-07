Dopo aver perso Kvara, il Psg insidia il Barcellona per Nico Williams

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Il Barcellona continua il suo corteggiamento a Nico Williams, l'ala 22enne dell'Athletic Bilbao, reduce dall'ottimo Europeo. Il club catalano - scrive oggi Mundo Deportivo - punta a comporre la coppia con Lamine Yamal e sta aspettando che il giocatore dia una risposta definitiva alla proposta fatta al suo agente, Félix Tainta, dal ds blaugrana Deco. Ma sulle tracce del giocatore si è inserito nelle ultime settimane anche il PSG. In casa Barcellona sono convinti che il giocatore voglia giocare per il club, ma stanno ricevendo diversi input contraddittori. Il PSG lo vuole fortemente, ed il club blaugrana sa di non poter competere finanziariamente con i parigini.

Inoltre, l'entourage di Williams, a cominciare dalla famiglia, spinge perché resti ancora una stagione all'Athletic in modo da poter giocare con il fratello in Europa League la prossima stagione, dopo aver vinto la Copa del Rey contro il Mallorca la scorsa stagione. Williams ha una clausola rescissoria da 62 milioni di euro. Sia il giocatore che le persone a lui più vicine mantengono il massimo riserbo sulla decisione che Williams prenderà nei prossimi giorni. In attesa che la grande incognita venga chiarita, il più giovane della famiglia Williams è stato convocato dall'Athletic Club insieme a Vivian per unirsi alla squadra il 12 agosto, senza escludere la possibilità che si unisca prima se la sua decisione è quella di continuare al San Mames. (ANSA).