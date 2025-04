Dopo Bologna il messaggio dello spogliatoio è arrivato a tutti

Dopo la trasferta e il pareggio in quel di Bologna i calciatori del Napoli hanno mandato messaggi importanti per questo finale di stagione.

Da Bologna per molti il Napoli è uscito con le ossa rotte, ma questo non traspare nello spogliatoio azzurro. Dopo la gara di lunedì sera Juan Jeus prima e McTominay poi hanno suonato la carica in vista di questo rush finale di stagione: “Noi ci crediamo allo Scudetto” questa è la frase ricorrente nelle dichiarazioni di entrambi i calciatori.

Ora però la squadra deve dare risposte forti anche in campo, contro l’Empoli dovrà iniziare una nuova fase della stagione, l’ultima quella che potrebbe davvero aprire le porte verso il quarto tricolore. Domenica in conferenza stampa il mister Antonio Conte tornerà a parlare alla stampa dopo la squalifica e dovrà dare la mappa del tesoro anche a chi segue il percorso da lui tracciato per dare l’arrembaggio giusto per la vetta della classifica.