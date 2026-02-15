Ufficiale

Si rivede Gilmour! Lo scozzese è in panchina: gli azzurri a disposizione di Conte

di Antonio Noto

Scott McTominay non è in distinta per Napoli-Roma, posticipo della 25esima giornata di campionato. Per uno scozzese che deve fermarsi ancora ai box per un infortunio, Antonio Conte stasera ne ritrova un altro.

Billy Gilmour, infatti, ha recuperato dall'intervento per pubalgia ed è di nuovo a disposizione del tecnico campione d'Italia. Il centrocapista partirà dalla panchina. Di seguito gli uomini a disposizione di Conte, pronti a subentrare. A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, Lukaku, Olivera, Giovane, Alisson Santos, Mazzocchi.